تفاهم بين "التحول الوطني" و"المؤسسات الأهلية" لتمكين القطاع غير الربحي

وتضمنت المذكرة العمل على مجالات عديدة، وتشمل: إسناد عدد من مبادرات البرنامج للمؤسسات الأهلية وإبراز دورها، وتكوين العلاقات وربط المؤسسات الأهلية بالقطاعات الحكومية المرتبطة بالبرنامج، كذلك إقامة ورش عمل دورية متخصصة للمؤسسات الأهلية واستعراض فرص الشراكة مع البرنامج، وتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في بناء وزيادة نضج المبادرات، إذ تؤدي هذه الشراكة إلى سهولة وسرعة الوصول للمؤسسات الأهلية وربطها مع الجهات الحكومية إضافةً إلى تفعيل وإنجاح أعمال الطرفين وإبرازها إعلاميًا.