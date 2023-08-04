شركة إتقان التربية للتعليم تُقدِّم منحة دراسية مجانية لأشقاء "ريما" بطلة حسوة عسير

إيمانًا بالدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية، تقدَّمت شركة إتقان التربية للتعليم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيدة -بإذن الله- ريما بنت مناع راشد، التي ضحت بنفسها من أجل إنقاذ أشقائها بـ"حسوة عسير".
وأعلنت الشركة تقديمها منحة دراسية مجانية لإخوة الشهيدة البطلة في فروع شركة إتقان التربية بنين وبنات؛ إذ تتوفر المقاعد الدراسية في مجمعات كل من المونسية والرمال بالرياض، سواء في القسم الأهلي أو الدولي؛ وذلك استشعارًا من الشركة بالواجب الوطني والإنساني والمجتمعي المنوط بها.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الخبر في الثاني من شهر أغسطس الجاري 2023، وفيه تمكنت فتاة في رجال ألمع من إنقاذ أشقائها لتلقى مصرعها بعد أن هوت بها المركبة التي كانت تقلُّ أفراد أسرتها من أعلى جبال حسوة برجال ألمع؛ لتستقر في منحدر أسفل الجبل، في صورة من التضحية بذلتها الفتاة "ريما"؛ ليعيش مَن حولها، وتصعد روحها إلى بارئها.
وكانت الأسرة قد قَدِمت من الرياض لتقضي إجازتها في المنطقة الجنوبية، وتحديدًا بجبال حسوة برجال ألمع، قبل أن تبدأ مركبتهم بعد مغادرة والدهم لها بالاتجاه نحو الأسفل.
وتمكنت الشابة الراحلة "ريما" من إلقاء أشقائها الثلاثة خارج المركبة، قبل أن تهوي المركبة وهي بداخلها، وتلقى حتفها.
يُشار إلى أن الراحلة "ريما" تخرجت هذا العام، وكانت تتدرب بمطار الملك خالد بالرياض تمهيدًا لمباشرة مهام عملها بالمطار ذاته.