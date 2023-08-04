شركة إتقان التربية للتعليم تُقدِّم منحة دراسية مجانية لأشقاء "ريما" بطلة حسوة عسير

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الخبر في الثاني من شهر أغسطس الجاري 2023، وفيه تمكنت فتاة في رجال ألمع من إنقاذ أشقائها لتلقى مصرعها بعد أن هوت بها المركبة التي كانت تقلُّ أفراد أسرتها من أعلى جبال حسوة برجال ألمع؛ لتستقر في منحدر أسفل الجبل، في صورة من التضحية بذلتها الفتاة "ريما"؛ ليعيش مَن حولها، وتصعد روحها إلى بارئها.