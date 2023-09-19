"خالد بن سلمان": السعودية حريصة على تشجيع الأطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي شامل

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، وفد صنعاء الذي زار الرياض بهدف استكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.
وتفصيلاً، أكد الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوفد وقوف السعودية مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال وزير الدفاع: نتطلع إلى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.