"خالد بن سلمان": السعودية حريصة على تشجيع الأطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي شامل

وتفصيلاً، أكد الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوفد وقوف السعودية مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.