"الغذاء والدواء": المنتجات "الشبيهة" للحليب والألبان آمنة تماماً

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتجات الحليب والألبان التي يُطلق عليها "شبيه" آمنة، وكل المواد المستخدمة في هذه المنتجات تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة رداً على استفسار أحد المتابعين على حسابها بتويتر، أن المنتجات التي يتم فيها عملية استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية سواءً كلياً أم جزئياً، ويتم تسميتها بشبيه المنتج الأساسي، مثل: شبيه القشدة وشبيه الحليب المبخر وشبيه الجبنة آمنة تماماً وتخضع للوائح الهيئة الفنية.
ولفتت إلى أن الغرض من استخدام منتجات شبيهة الحليب والألبان هو خفض التكلفة التصنيعية، حيث إن التكلفة التصنيعية للزيوت النباتية أقل من التكلفة التصنيعية لدهن الحليب، مما يؤدي الى انخفاض السعر النهائي للمنتج.