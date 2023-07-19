"الغذاء والدواء": المنتجات "الشبيهة" للحليب والألبان آمنة تماماً

ولفتت إلى أن الغرض من استخدام منتجات شبيهة الحليب والألبان هو خفض التكلفة التصنيعية، حيث إن التكلفة التصنيعية للزيوت النباتية أقل من التكلفة التصنيعية لدهن الحليب، مما يؤدي الى انخفاض السعر النهائي للمنتج.