"الأوقاف" توضح أبرز أهداف لائحة تنظيم أعمال النظارة

وتستهدف اللائحة ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف، ورفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.