محليات
"الأوقاف" توضح أبرز أهداف لائحة تنظيم أعمال النظارة
بينها رفع الكفاءة المهنية للنظار حماية للوقف والحقوق المتعلقة به
أوضحت الهيئة العامة للأوقاف أهداف لائحة تنظيم أعمال النظارة التي تستهدف حماية الأوقاف وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.
وتستهدف اللائحة ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف، ورفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.
وأوضح حساب الهيئة على "تويتر" أن اللائحة تستهدف كذلك تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.
يُذكر أن اللائحة تم نشرها بتاريخ 03/ 07/ 1443هـ، الموافق 02/ 04/ 2022 م، ووضعت مهلة مدتها سنة من تاريخ نشرها لتصحيح نظار الأوقاف أوضاع أعمالهم وفق لأحكام ومتطلبات موادها.