"أثير".. نظام معلوماتي يخدم أكثر من مليوني مراجع ويقفز بالتحول الرقمي صحيًا

حققت شركة أثير لتقنية نظم المعلومات تفوقاً في مجال التحول الصحي، حيث قامت بتغطية أكثر من 100 مركز صحي في مجموعة من المدن كجدة ورابغ والليث وأضم، عن طريق تقديم نظام طبي متكامل والذي لعب دوراً فعالاً لتحقيق التحول الصحي في المنطقة.
وتتضمن مكتسبات هذا التحول؛ تقليص الوقت المستغرق لتنفيذ الإحالة الطبية من متوسط 3 ساعات إلى أقل من 60 ثانية، وذلك تزامناً مع رؤية المملكة للتحول الرقمي في القطاع الصحي .
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أثير المهندس عبدالجواد شودري: الشركة نجحت في رقمنة الإجراءات في تلك المراكز الصحية، وتوحيد الملف الطبي لأكثر من مليوني مراجع ، وتنفيذ أكثر من ٢٠٠ ألف تحويل طبي بين المراكز والمستشفيات.
وأضاف: "نحن كشركة نبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تقليص التكاليف التشغيلية للمراكز الصحية، إضافة إلى إراحة المراجع من مشقة متابعة وضع الإحالة، ونعمل جاهدين لتسخير التقنية من أجل تطوير الرعاية الصحية و تجربة المراجعين" .
وشكر "شودري" القائمين على المراكز الصحية وقال: "لقد قادونا صوب نجاح مشترك لابتكار آلية العمل الرقمي".
و أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر لخدمة أكبر قدر ممكن من المراجعين .
جدير بالذكر أن شركة أثير هي شركة ريادية متخصصة في التقنية الصحية، وخلال السنوات الخمس الماضية قامت بابتكار نظام وطني يخدم المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص من خلال شبكة سحابية داخل المملكة العربية السعودية، لتخدم أكثر من مليوني مراجع عن طريق توفير منصة صحية متكاملة والتي تم ربطها مع أكثر من 14 جهة وأنظمة مختلفة مثل صحتي، صحة، وصفتي، خدمة يقين، ومنصات التأمين الطبي.