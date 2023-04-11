"أثير".. نظام معلوماتي يخدم أكثر من مليوني مراجع ويقفز بالتحول الرقمي صحيًا

جدير بالذكر أن شركة أثير هي شركة ريادية متخصصة في التقنية الصحية، وخلال السنوات الخمس الماضية قامت بابتكار نظام وطني يخدم المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص من خلال شبكة سحابية داخل المملكة العربية السعودية، لتخدم أكثر من مليوني مراجع عن طريق توفير منصة صحية متكاملة والتي تم ربطها مع أكثر من 14 جهة وأنظمة مختلفة مثل صحتي، صحة، وصفتي، خدمة يقين، ومنصات التأمين الطبي.