"التعاون الإسلامي": ما تقوم به "إسرائيل" جريمة ضد الإنسانية تستدعي المساءلة

وقال: "القانون الدولي لا يتجزأ، فيما لا تزال إسرائيل تمعن في جرائمها وانتهاكاتها وتكريس نظامها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي"، لافتًا إلى انتهاكها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، الذي جرى بسبب غياب رادع سياسي أو قانوني أو إنساني، مقدماً تعازيه لأسر الشهداء الذين ارتقوا نتيجة جريمة اعتداء "إسرائيل" على مدينة نابلس، معرباً عن إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه.