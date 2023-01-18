اليوم بجدة.. انطلاق ورشة عمل "القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية والتنبؤ بها"

انطلقت اليوم في جدة ورشة عمل القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية والتنبؤ بها، التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في المركز الإقليمي للتغير المناخي، بمشاركة 21 دولة و6 منظمات عالمية إضافة للجهات الرسمية والمعنية في المملكة؛ بهدف التعرف على ممكنات مركز التغير المناخي بالمملكة، إضافة إلى مناقشة وطرح آخر التحديثات الدولية في مجال التغيرات المناخية والتنبؤ بها، والتي تستمر لمدة يومين.
ورحّب رئيس المركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام بالحضور؛ لافتًا إلى أننا نسعى من خلال هذه الورشة إلى الجمْع بين العلماء والباحثين والخبراء في مجال التغير المناخي؛ لمناقشة وتبادل المعرفة ونقل الخبرات حول التغير المناخي العالمي والإقليمي وقدرات الدول في أبحاث وتقنيات تغيير وتحليل البيانات المناخية وتقييمها في المنطقة، وكذلك استعراض عوامل النجاح في التنبؤ والتحليل التاريخي لدعم متخذي القرار من خلال مركز التغير المناخي الذي أنشئ بقرار سامٍ كريم؛ بهدف المساعدة في تطوير المعلومات المناخية، ودعم الخطط والبرامج على المستوى الإقليمي والدولي للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي اجتماعيًّا وبيئيًّا واقتصاديًّا.
وأضاف "غلام": تتكامل أهداف المركز الإقليمي للتغير المناخي مع مبادرة "السعودية الخضراء" ورؤية المملكة "2030 " التي تسعى لحماية البيئة وضمان استدامتها، وتقليل آثار التغير المناخي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيف انبعاثات الكربون بالتوازي مع برنامج مبادرة رفع نسبة الغطاء النباتي، كما يأتي المركز الإقليمي للتغير المناخي ضمن ثلاث مبادرات إقليمية أوكلت للمركز الوطني للأرصاد هي: برنامج استمطار السحب، والمركز الإقليمي للحد من العواصف الغبارية، إضافة إلى المركز الإقليمي للتغير المناخي.
وتابع: ليس خافيًا على أحد اليوم تصاعُد الظواهر الجوية الحادة والمتطرفة، والتغيرات المناخية المتسارعة على العالم وإقليمنا العربي والتي أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للجهات والمجتمعات؛ لما تُسببه من آثار جسيمة تؤثر سلبًا على حياة واستقرار الشعوب؛ مما يتوجب علينا البحث بجدية للنظر علميًّا وعمليًّا في الحلول المناسبة والفرص المستفادة التي تساعدنا في مجابتها والحد من آثارها، وتوسيع دائرة التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة. وهذه الأسباب هي التي دعت المملكة إلى الإعلان عن إنشاء المركز الإقليمي للتغير المناخي ضمن مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، في إطار دعمها المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أهداف الدول والمنظمات العالمية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمناخ.
وقال "غلام" إن وجودكم هدف أساسي كشركاء وخبراء لدعم ومساندة مركز التغير المناخي في مراحل التأسيس والبناء للاستفادة من مخرجاته المستقبلية في برامج التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا للوصول لها.
وأعرب عن شكره لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على جهودها المثمرة مع المركز الوطني للأرصاد من خلال الأعمال المميزة التي تَحققت خلال المرحلة الأولى لتأسيس المركز، بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى عن التغير المناخي العالمي والإقليمي وأدارها الدكتور جمعة مسكري، وشارك بها خبراء في المناخ.