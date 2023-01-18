اليوم بجدة.. انطلاق ورشة عمل "القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية والتنبؤ بها"

وتابع: ليس خافيًا على أحد اليوم تصاعُد الظواهر الجوية الحادة والمتطرفة، والتغيرات المناخية المتسارعة على العالم وإقليمنا العربي والتي أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للجهات والمجتمعات؛ لما تُسببه من آثار جسيمة تؤثر سلبًا على حياة واستقرار الشعوب؛ مما يتوجب علينا البحث بجدية للنظر علميًّا وعمليًّا في الحلول المناسبة والفرص المستفادة التي تساعدنا في مجابتها والحد من آثارها، وتوسيع دائرة التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة. وهذه الأسباب هي التي دعت المملكة إلى الإعلان عن إنشاء المركز الإقليمي للتغير المناخي ضمن مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، في إطار دعمها المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أهداف الدول والمنظمات العالمية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمناخ.