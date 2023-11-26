"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم.