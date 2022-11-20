سوق الأسهم اليوم.. 86 مليون سهم و240 ألف صفقة وتداولات بقيمة 3.1 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، والمتحدة للتأمين، ومجموعة الحكير، وحلواني إخواني، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: شمس، والتأمين العربية، وتوبي، وعذيب للاتصالات، وقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.56% و9.94%.