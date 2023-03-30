"التعاون الإسلامي" تؤكّد موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة

واستذكرت المنظّمة مناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس من كل عام؛ مما يجسّد محطّة لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية، مشدّدة بهذه المناسبة على إجلال وإكبار تضحيات الشعب الفلسطيني عبر عقود، وصموده المتواصل في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والتمييز العنصري، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، وتهويد مدينة القدس.