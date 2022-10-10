نائب أمير الشرقية يدشن مبادرة "وسام الشباب" وينوه بدورهم في بناء الوطن وتنميته

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أن الشباب والشابات هم عماد المستقبل، وهم من يعول عليهم في بناء الوطن ورفعته وتنميته وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية الوطن 2030.