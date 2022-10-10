نائب أمير الشرقية يدشن مبادرة "وسام الشباب" وينوه بدورهم في بناء الوطن وتنميته

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أن الشباب والشابات هم عماد المستقبل، وهم من يعول عليهم في بناء الوطن ورفعته وتنميته وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية الوطن 2030.
جاء ذلك خلال استقباله بديوان الإمارة اليوم بأعضاء مجلس شباب المنطقة، بحضور مستشار نائب أمير المنطقة عبدالله بن راشد الخالدي، والرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حسام بن محمد الغريب، وفريق الإدارة التنفيذية للمجلس.
ويأتي لقاء نائب أمير المنطقة الشرقية بأعضاء المجلس بهدف التواصل المستمر والاطلاع على المستجدات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه شباب المنطقة الشرقية بكافة المحافظات.
ودشن نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة مبادرة"وسام الشباب" التي تهدف إلى تحفيز المواهب الشابة عبر رصد الإنجازات التي يحققها شباب المنطقة على الصعيد المحلي، والإقليمي والعالمي، ومن ثم تكريمها وفق نظام حوكمة يشمل مسارين وهما الوسام البلاتيني، والوسام الذهبي.
كما تخلل اللقاء تكريم نائب أمير الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة بالأوسمة لعدد من شباب المنطقة ممن حققوا جوائز عالمية في الفترة السابقة في مختلف المجالات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حسام الغريب أن مبادرة وسام الشباب هي إحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية، مؤكداً أن ما يلقاه المجلس من دعم ومتابعة نائب أمير المنطقة رئيس المجلس مما يساهم في تطوير الشباب وتمكينهم. مشيراً إلى أن المجلس يسير وفق خطة تشغيلية متكاملة لتحقيق الاستراتيجية وخدمة شباب المنطقة.