مشروع وقفي للزراعة الذكية ببريدة ينتج أكثر من 50 صنف حمضيات

ويقام المشروع على مساحة تزيد على 250 ألف م2، بتكلفة تزيد على 18 مليون ريال، وينتج أكثر من 3000 طن سنويًّا من الخضروات والفواكه الموسمية ذات الجودة العالية مثل: التوت، والخس، والطماطم الكرزي، وأكثر من 50 صنفًا من الحمضيات، من خلال البيوت الزجاجية المقامة على مساحة 3 هكتارات ونصف.