الدفعة الثانية من حجاج العراق تصل إلى منفذ جديدة عرعر

وعبر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج , مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.