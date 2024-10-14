7 مدارس بـ"تعليم الطائف" تحصد التميز على مستوى المملكة

وهنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مديرات المدارس ومنسوباتها ومكاتب التعليم بهذا التميز والذي يهدف لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة والشفافية؛ بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًّا ومهاريًا، وتحقيق رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.