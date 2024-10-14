7 مدارس بـ"تعليم الطائف" تحصد التميز على مستوى المملكة

حصلت سبع مدارس تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، على التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة.
هذه المدارس هي: الثانوية الثانية بالطائف - مسارات، والأندلس الأهلية الثانوية - مسارات، والثانوية الرابعة بالحوية - مسارات، وثانوية قاعدة الملك فهد الجوية بالحوية- مسارات، وثانوية الإبداع الأولى الأهلية- مسارات، وثانوية ليه- مسارات، وثانوية السمو الأهلية بالطائف- مسارات.
وهنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مديرات المدارس ومنسوباتها ومكاتب التعليم بهذا التميز والذي يهدف لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة والشفافية؛ بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًّا ومهاريًا، وتحقيق رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.