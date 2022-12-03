تبدأ غدًا وتستمر للخميس.. حالة ماطرة تشمل معظم المناطق و"الأرصاد" يكشف توقعاته الأولية

وأردف المركز: سيمتد تأثير الحالة اعتبارًا من مساء الاثنين حتى الخميس، لتشمل أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة من مساء الاثنين إلى الخميس، على أجزاء من منطقتي حائل والرياض؛ فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من الاثنين إلى الخميس على أجزاء من "مكة المكرمة"، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، إضافة إلى: (عسير، وجازان، والباحة، والمدينة المنورة).