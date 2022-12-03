تبدأ غدًا وتستمر للخميس.. حالة ماطرة تشمل معظم المناطق و"الأرصاد" يكشف توقعاته الأولية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه خلال الفترة من غد الأحد إلى الخميس الموافق الثامن من ديسمبر 2022، ستتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
وقال المركز ستكون الحالة مصحوبة بتأثيرات تشمل: (تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية).
وأضاف: يُتوقع أن تبدأ الحالة من مساء الغد؛ على أن تزداد الفرصة اعتبارًا من الاثنين حتى الخميس، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول؛ وذلك على أجزاء من: (القصيم، والشرقية، والحدود الشمالية).
وأردف المركز: سيمتد تأثير الحالة اعتبارًا من مساء الاثنين حتى الخميس، لتشمل أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة من مساء الاثنين إلى الخميس، على أجزاء من منطقتي حائل والرياض؛ فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من الاثنين إلى الخميس على أجزاء من "مكة المكرمة"، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، إضافة إلى: (عسير، وجازان، والباحة، والمدينة المنورة).
وأوضح المركز أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق المذكورة حتى نهاية الأسبوع القادم.