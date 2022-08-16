الأمن البيئي يضبط مصنعًا و3 مستودعات مخالفة لتلويثها البيئة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.