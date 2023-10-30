حلقة الوصل.. "الزعاق": الموقع المميز لبلدان الخليج سبب تميز سكانها في التجارة البحرية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الموقع المميز لبلدان الخليج كحلقة الوصل بين آسيا وإفريقيا جعل سكانها يمتهنون التجارة البحرية في نقل الركاب والبضائع وإخراج اللؤلؤ وهو أنفس ما تتزيّن به النساء.
وأضاف الزعاق؛ أن مهنة الغوص من مهن سكان دول الخليج منذ قرون، ولها دور بارز في تنمية اقتصادها قبل النفط، فهي مهنة شاقة ومتعبة ومآلاتها خطيرة وتحتاج إلى مهارة فائقة عقلية وجسدية.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن موسم الغوص له حسابات عند أهل البحر "النواخذة" يبدأ مع غياب نجوم الثريا في آخر شهر أبريل، وينتهي مع بداية الوسم في منتصف شهر أكتوبر كحال أيامنا هذه.
وأضاف، أن مطر الوسم ينبت اللؤلؤ داخل الحصو.