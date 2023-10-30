حلقة الوصل.. "الزعاق": الموقع المميز لبلدان الخليج سبب تميز سكانها في التجارة البحرية

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن موسم الغوص له حسابات عند أهل البحر "النواخذة" يبدأ مع غياب نجوم الثريا في آخر شهر أبريل، وينتهي مع بداية الوسم في منتصف شهر أكتوبر كحال أيامنا هذه.