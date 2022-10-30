يخترق 3 دول في 7 أشهر ليصل للسعودية.. تفاصيل من "رحلة باكستاني للحج"

ووفقًا لتقارير باكستانية؛ فإن الشاب الذي يُدعى "عثمان أرشد"، بدأ رحلته من إقليم بلوشستان الباكستاني، ومنه يتجه إلى إيران، ثم العراق، وسيمر كذلك بالكويت قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية.