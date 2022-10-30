محليات

يخترق 3 دول في 7 أشهر ليصل للسعودية.. تفاصيل من "رحلة باكستاني للحج"

بدأ من "بلوشستان" ومنه يتجه إلى إيران ثم العراق وسيمر بالكويت.. 5400 كم
عثمان أرشد
عثمان أرشد
خالد علي

انطلق شاب باكستاني (٢٥ عامًا) في رحلةٍ سيرًا على الأقدام من باكستان إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج المقبل.

ووفقًا لتقارير باكستانية؛ فإن الشاب الذي يُدعى "عثمان أرشد"، بدأ رحلته من إقليم بلوشستان الباكستاني، ومنه يتجه إلى إيران، ثم العراق، وسيمر كذلك بالكويت قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

ويُتوقع أن تستغرق الرحلة ما يقارب ٧ أشهر، يقطع خلالها ٥٤٠٠ كلم حتى الوصول إلى مكة المكرمة.

وأشار "أرشد"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أن الرحلة ستكلفه ٦٨٠٠ دولار، وقد حصل على جميع الأوراق القانونية والتصاريح والتأشيرات المطلوبة لجميع الدول التي سيمر بها.

باكستان
المملكة العربية السعودية
شاب باكستاني
رحلة باكستاني للحج

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