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ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش انعقاد "قمة العشرين"

استعرض معها مجالات التنسيق وتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي
ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي
واس
واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي للمدير العام لصندوق النقد الدولي.

الأمير محمد بن سلمان
قمة العشرين في أندونيسيا
محمد بن سلمان في شرق آسيا 2022

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