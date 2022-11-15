ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش انعقاد "قمة العشرين"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا، وذلك على هامش انعقاد القمة.