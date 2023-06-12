وكيل وزارة النقل: المملكة تتمتع بموارد تحفّز الشركات على الاستثمار في السوق السعودي

أكد وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للخدمات اللوجستية المهندس لؤي بن عمر مشعبي أن المملكة العربية السعودية تتميز بموقع استراتيجي يربطها بثلاث قارات كبرى، وتتمتع ببنية تحتية فريدة، ولديها العديد من الموارد والمميزات التي تحفّز الشركات والمستثمرين للاستثمار في السوق السعودي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "بناء قدرات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والبنية التحتية"، ضمن أعمال اليوم الثاني من الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينين.
وأشار إلى أن قيادة المملكة الطموحة وضعت مسارات واضحة للاستثمار في البنية التحتية، وعلى أساسها أطلقت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، مبينًا أن المملكة منفتحة على جميع دول العالم دون استثناء، ولديها فرص عديدة للنمو في شتى المجالات بما فيها النقل والخدمات اللوجستية.
وأفاد مشعبي أن المملكة تنظر للقدرات بهدف الاستثمار فيها، لا سيّما وأنها مُحاطة بإمكانات هائلة لم يتم اكتشافها، وهذا الأمر يمنح الفرص لاستمرار في النمو.
وذكر أن القطاع اللوجستي يعد بيئة جاذبة للمستثمرين وممكّنًا للعديد من القطاعات الحيوية والتنموية، وأن الوزارة تركّز على القيم المضافة في القطاع؛ بهدف تطويره وتيسير إجراءات العمل التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً وأن عمل الوزارة يتركّز على سنّ التشريعات ومنح التراخيص وتيسير الإجراءات لمزاولة الأعمال التجارية واللوجستية.
وأشار مشعبي إلى وجود شراكة مع الجانب الصيني في قطاع الخدمات اللوجستية، وأن التعاون بين الحكومتين السعودية والصينية يسهم في تمهيد الطريق للمستثمرين للدخول في السوق المحلي وفتح آفاق استثمارية وفرص واعدة للشركات ورجال الأعمال، مشيرًا إلى رغبة عدد من الشركات الصينية بالاستثمار في المناطق الصناعية الحرة، بالإضافة لانضمام عدد من الشركات العالمية مستقبلاً، مما يعني أن الاستثمار في السوق المحلية محفز كبير لهم.
وأضاف: "سيكون هناك مناطق لوجستية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، التي سيكون لها الأثر في دعم قطاع الشحن الجوي وحركة المسافرين، بالإضافة إلى توفّر العديد من المناطق اللوجستية في الموانئ، مبينًا بأن منظومة النقل تهدف في المرحلة المقبلة إلى ربط 5 موانئ سعودية بمطارات المملكة.
وأكد مشعبي أن مشروع قطار الخليج شارف على الانتهاء، وأنه سيتم ضم دولة العراق ضمن مشاريع الربط السككي في المنطقة، مما سيكون له الأثر الاقتصادي على دول الوطن العربي.
ولفت إلى استمرار الأعمال في مشروع الجسر البري لربط جميع مناطق المملكة بشبكة خطوط حديدية، كما يتم العمل حاليًا مع عدد الشركات الصينية لصنع مركبات كهربائية ومركبات ذاتية القيادة.
وختم المهندس مشعبي حديثه بأن المملكة ستستمر في تعزيز شراكاتها وتعزيز أطر التعاون في سبيل أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.