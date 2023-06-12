وكيل وزارة النقل: المملكة تتمتع بموارد تحفّز الشركات على الاستثمار في السوق السعودي

وأشار إلى أن قيادة المملكة الطموحة وضعت مسارات واضحة للاستثمار في البنية التحتية، وعلى أساسها أطلقت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، مبينًا أن المملكة منفتحة على جميع دول العالم دون استثناء، ولديها فرص عديدة للنمو في شتى المجالات بما فيها النقل والخدمات اللوجستية.