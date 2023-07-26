خلال مايو الماضي.. إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال

ولفتت النشرة إلى أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 37 ألف وظيفة، من بينها 20.728 وظيفة للسعوديين مبينةً أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية مايو 2023م بلغ 734,580 ألف عامل.