"الشؤون الدينية" بالحرمين تسخر التقنية لإيصال رسالتها للعالم

ولتكون ترجمة خطبة الجمعة جسرًا ممتدًا للتواصل بين الشعوب، وتبادل الثقافات والحضارات. وتعمل رئاسة الشؤون الدينية على ترجمة خطب الجمعة في الحرمين الشريفين إلى اللغات العالمية؛ والتي يتم اختيارها بناءً على دراسات ميدانية موسعة؛ لتتلاءم مع جنسيات واحتياجات الزائرين والقاصدين، وتُترجم الخطب في المرحلة الحالية إلى اللغات: "الإنجليزية"، والفرنسية"، والأردية" والملاوية"، و"التركية"، و"البنغالية"، و"الهوساوية"، و"الصينية"، والروسية"، والفارسية".