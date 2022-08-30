"الطب النووي" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب يحصل على اعتماد المنظمة الأوروبية EANM

نجح مركز الطب النووي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في الحصول على شهادة اعتماد المنظمة الأوروبية للطب النوويEARL EANM ACCREDITATION، التي تُعد من أعلى هيئات التصنيف والاعتماد العالمي؛ وذلك للمرة السابعة على التوالي في تصوير الأورام باستخدام جهاز التصوير البوزيتروني الطبقي المدمج PET-CT.
وقال د.ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة: لا شك أننا سعيدون جدًّا بهذه الشهادة القيمة؛ خاصة وأنها صادرة من مؤسسة عالمية مشهود لها بالمصداقية والاحترافية في التقييم؛ مضيفًا أن اجتياز المركز لاختبار التقييم للمرة السابعة، جاء نتيجة الالتزام التام بالمتطلبات الدولية للجودة والأمان والسلامة، وضبط جرعات الأشعة الصادرة من الأجهزة ضمن المعايير المعتمدة لسلامة المرضى.
وأوضح أن مركز الطب النووي يوفر ما يزيد على مائة فحص تشخيصي، باستخدام أحدث تقنيات التصوير، كفحوصات الأورام وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية، وأيضًا أمراض العظام والمفاصل والأعصاب والمسالك البولية وأمراض الكلى والغدد الصماء والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية.
الجدير بالذكر أن مركز الطب النووي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُعتبر من أهم المراكز المتخصصة والرائدة في التشخيص والعلاج بالطب النووي، ويعمل به كفاءات طبية تمتلك خبرات نوعية كبيرة، إضافة إلى أنه مزود بأحدث الأجهزة، ويتميز بتطبيقه إجراءات صارمة للسيطرة على المواد المشعة في كافة مراحل إجراء التصوير الطبي.