"الطب النووي" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب يحصل على اعتماد المنظمة الأوروبية EANM

وقال د.ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة: لا شك أننا سعيدون جدًّا بهذه الشهادة القيمة؛ خاصة وأنها صادرة من مؤسسة عالمية مشهود لها بالمصداقية والاحترافية في التقييم؛ مضيفًا أن اجتياز المركز لاختبار التقييم للمرة السابعة، جاء نتيجة الالتزام التام بالمتطلبات الدولية للجودة والأمان والسلامة، وضبط جرعات الأشعة الصادرة من الأجهزة ضمن المعايير المعتمدة لسلامة المرضى.