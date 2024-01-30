"الخراشي": أندية "نزاهة" بالجامعات تغرس قيم مكافحة الفساد والرقابة الذاتية لدى الطلاب

ولفت الخراشي إلى أن تعزيز هذه القيم في المرحلة الجامعية لدى جيل الشباب قبل انخراطهم في سوق العمل؛ يتم من خلال مجموعة أنشطة وخطة يقوم عليها نادي نزاهة بالجامعة، بمتابعة وإشراف مباشر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، جميعها تصب في صالح توعية الطلاب بأهمية الشفافية وتعريفهم بحقوقهم، وغرس قيمة الرقابة الذاتية للطلاب والطالبات.