"الخراشي": أندية "نزاهة" بالجامعات تغرس قيم مكافحة الفساد والرقابة الذاتية لدى الطلاب

أكد عميد شؤون الطلاب في جامعة الإمام الدكتور عبدالرحمن الخراشي، أن أندية "نزاهة" في الجامعات السعودية تغرس قيم مكافحة الفساد في الطلاب من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات.
وأضف "الخراشي" أن الأندية تستهدف إشراك الطلاب وتعزيز دورهم في توعية أقرانهم في الجامعات، بأهمية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات داخل الجامعة.
وتابع في لقائه بـ"الإخبارية" على هامش فعاليات مؤتمر "تعزيز قِيَم النزاهة في البيئة الجامعية" أن الطلاب يمارسون أدوارهم داخل البيئة التعليمية من خلال نموذج التعليم بالأقران.
ولفت الخراشي إلى أن تعزيز هذه القيم في المرحلة الجامعية لدى جيل الشباب قبل انخراطهم في سوق العمل؛ يتم من خلال مجموعة أنشطة وخطة يقوم عليها نادي نزاهة بالجامعة، بمتابعة وإشراف مباشر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، جميعها تصب في صالح توعية الطلاب بأهمية الشفافية وتعريفهم بحقوقهم، وغرس قيمة الرقابة الذاتية للطلاب والطالبات.