إمام وخطيب الحرم: حفظ الله بلاد الحرمين في إيمانها وأمنها وعقيدتها وقيادتها التي وعت مسؤوليتها وقامت بوظائفها

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام: "يقول بعض أهل العلم إن من أعظم المواقف الواعظة إفاقةَ المحُتضَر عند موته فقد قالوا: "إنه ينتبه انتباهاً لا يوصف ويقلق قلقاً لا يُحد، ويتلهف على ما مضى من زمانه، ويتمنى لو تُرِك ليرجعَ ويتداركَ ما فاته، ويصدقَ في توبته؛ لأنه يعاني من الموت ما يعاني، ويكاد يقتل نفسه أسفًا وحسرة، ذلك أن الموتى انتهت فرصهم في الحياة وقد عاينوا الآخرة، عرفوا ما لهم وما عليهم، أدركوا أنهم كانوا في نعم فهل حفظوها، وفي أوقات فهل أحسنوا العمل فيها، وأي حسرة وأي ندامة هم الآن فيها كانوا يعيشون بين الورى فأصبحوا تحت الثرى، كانوا في الوجود ثم صاروا إلى اللحود، رهائن أعمالهم لا يطلقون وغرباءَ سفر لا يعودون هذه هي حال الدنيا، وهذه حال أهلها، وحال من فارقها.