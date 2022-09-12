عثر على سيارته خالية من الوقود.. اختفاء شاب في ظروف غامضة بـ"مسارحة" جازان

تقدمت أسرة شاب في الرابعة والعشرين من العمر بجازان ببلاغ للجهات الرسمية بعد اختفائه في ظروف غامضة السبت الماضي حيث تم العثور على سيارته مركونة في أحد المواقع بمحافظة أحد المسارحة جنوب المنطقة خالية من الوقود وبها بعض حاجياته فيما لايزال البحث جارياً عنه على أمل العثور عليه.
وتفصيلاً قال عناد حناني سارداً قصة اختفاء شقيقه "عبدالله"، لـ"سبق" إنه تأخر في العودة من مقر عمله يوم السبت الماضي، لافتاً بأنهم في البداية ظنوا بأن الأمر طبيعي وبأنه قد يكون رافق أحد زملائه إلى مكان قبل العودة للمنزل غير أن التأخير طال وبدأ القلق يسود أسرته، خاصة وأن جواله تركه في المنزل على غير العادة وذلك لأول مرة، ما جعل التواصل معه أمراً في غاية الصعوبة.
وأشار بأنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية بعد أن بحثوا طويلاً في جميع الأماكن المتوقع وجوده فيها دون جدوى أو فائدة بما فيها المستشفيات.
وأشار "عناد" بأنهم عثروا على سيارة شقيقه التي كان يستقلها في اليوم الثاني في أحد المواقع بأحد المسارحة مركونة وخالية من الوقود وبها بعض حاجياته الخاصة.
وقال بأن شقيقه غير متزوج ولم يسبق له الاختفاء من قبل ولا يعاني من أي مشاكل نفسية أو مرضية غير أنه مؤخراً بدأت عليه بعض التغيرات البسيطة، مناشداً كل من يعثر عليه أو يشاهده أو لديه معلومات عنه التواصل من خلال الأرقام أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.