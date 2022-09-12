عثر على سيارته خالية من الوقود.. اختفاء شاب في ظروف غامضة بـ"مسارحة" جازان

وتفصيلاً قال عناد حناني سارداً قصة اختفاء شقيقه "عبدالله"، لـ"سبق" إنه تأخر في العودة من مقر عمله يوم السبت الماضي، لافتاً بأنهم في البداية ظنوا بأن الأمر طبيعي وبأنه قد يكون رافق أحد زملائه إلى مكان قبل العودة للمنزل غير أن التأخير طال وبدأ القلق يسود أسرته، خاصة وأن جواله تركه في المنزل على غير العادة وذلك لأول مرة، ما جعل التواصل معه أمراً في غاية الصعوبة.