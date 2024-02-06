مباحثات "سعودية- كورية" لتطوير الشراكة في الصناعات العسكرية

حضر الاستقبال المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومدير مكتب الوزير ناصر بن زيد آل مهنا، ووكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع المهندس فهد بن عبدالله العياف، والمدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير بالوزارة الدكتور مشعل بن فواز المسعد.