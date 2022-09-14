مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11893 نقطة

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وسدافكو، ودلة الصحية، وأيان، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وبوان، وصدر، والباحة، وإسمنت المدينة، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.95 % و4.86%.