مواطنون ومقيمون.. ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة، 33 مواطنًا، و22 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي لـ 1703 متون من الإبل، و880 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية شرعان.