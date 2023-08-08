مواطنون ومقيمون.. ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة، 33 مواطنًا، و22 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي لـ 1703 متون من الإبل، و880 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية شرعان.
وأكّدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.