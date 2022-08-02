إطلاق منصة "مقاول" بحلتها الجديدة

وجرى تصميم النسخة الجديدة لتحوي ابتكارات متجددة وأساليب تقنية حديثة يقدم من خلالها منظومة خدمات إلكترونية متكاملة كالتسجيل بعضوية الهيئة، ومركز المعلومات، والعقود النموذجية، والخدمات الاستشارية، ومنصة المشاريع، ومديري المشاريع، كما يقدم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الإلكتروني في جميع الدورات التي تقدّمها الهيئة السعودية للمقاولين.