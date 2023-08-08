مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في علاج إنسدادات القنوات المرارية بالكبد بواسطة المنظار

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريضة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من إرتفاع حاد في درجة الحرارة مع شعور بالإعياء و نقص حاد في الشهيه ، بالإضافة إلى إصفرار في كامل الجسم وإنسدادات والتهابات شديدة بالقنوات المرارية لوجود عدد كبير من الحصوات، وذلك بواسطة فريق طبي متخصص في جراحات المناظير والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ، والذين تمكنوا من إجراء عملية جراحية متقدمة، لتنظيف كامل القنوات الصفراوية الداخلية بالكبد وكذلك القنوات المرارية الجامعة الخارجة منه، وقد إضطرت المريضة إلى زيارة عدد من المستشفيات في محاولة للعلاج ولكن دون جدوى. مما اضطرها إلى زيارة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وذلك لتوفر وحدة متخصصة ومتكاملة في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والمناظير.