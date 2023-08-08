مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في علاج إنسدادات القنوات المرارية بالكبد بواسطة المنظار

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريضة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من إرتفاع حاد في درجة الحرارة مع شعور بالإعياء و نقص حاد في الشهيه ، بالإضافة إلى إصفرار في كامل الجسم وإنسدادات والتهابات شديدة بالقنوات المرارية لوجود عدد كبير من الحصوات، وذلك بواسطة فريق طبي متخصص في جراحات المناظير والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ، والذين تمكنوا من إجراء عملية جراحية متقدمة، لتنظيف كامل القنوات الصفراوية الداخلية بالكبد وكذلك القنوات المرارية الجامعة الخارجة منه، وقد إضطرت المريضة إلى زيارة عدد من المستشفيات في محاولة للعلاج ولكن دون جدوى. مما اضطرها إلى زيارة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وذلك لتوفر وحدة متخصصة ومتكاملة في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والمناظير.
ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة للمستشفى تم عمل الفحص السريري المتكامل وإخضاعها لمجموعة من التحاليل المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي للقنوات المرارية.
مفيداً بأن نتائج الفحوصات أبانت بدقة وجود إنسداد كامل بالقنوات الصفراوية للكبد من الجهتين اليمين واليسار، وكذلك إنسداد في القنوات المرارية الجامعة الخارجة من الكبد بعدد كبير من الحصوات، وعلى الفور تم وضع خطة علاجية متكاملة، تقتضي التدخل بوضع دعامات مؤقتة لفتح القنوات المرارية.
وقرر الفريق الطبي إجراء العملية بالمنظار والتي إستغرقت نحو أربع ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها عمل أربع فتحات مناظير صغيرة جدًا لا تتجاوز 1 سم، مع إستخدام جهاز المنظار المتطور، الذي يضم كاميرا عالية التقنية لتصوير القنوات الصفراوية داخل الكبد، وتم فتح إنسدادات القنوات المرارية بشكل كامل، وتنظيفها من جميع الحصوات.
وعن العملية أكد الدكتور عبدالوهاب الشهراني أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، ، وقد خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد أن تلقت رعاية طبية فائقه.