"الالتزام البيئي" يطلق أول ورشة عمل لرصد ومراقبة جودة المياه السطحية والجوفية

وقدمت الورشة بواسطة خبراء دوليين من الأمم المتحدة عرضاً تفصيلياً عن أهمية توحيد الجهود لحماية جودة المياه الجوفية والسطحية والأثر الناتج عنها لتحقيق الاستدامة للمياه والمحافظة عليها كمورد طبيعي، كما أوضحت الدراسات العملية التي أعدت من أجل إطلاق المبادرة بأن العمل سينطلق عبر جمع أكثر من 2000 عينة من المياه السطحية والجوفية من مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تقييم الممارسات الحالية وتوثيق مدى الالتزام بالمعايير لإغلاق الفجوات وجمع البيانات المطلوبة لهذه المرحلة من المبادرة.