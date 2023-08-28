مباحثات "سعودية- بولندية" لتعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجستية

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، لقاءً ثنائيًا مع وزير البنية التحتية البولندي أندجي أدامتشيك، خلال زيارته الرسمية لجمهورية بولندا.