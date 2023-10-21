"الأرصاد": لا تأثير مباشر للحالة المدارية "تيج" على أجواء المملكة

وتابع في إنفوجرافيك على "إكس" أن التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية "تيج" على المملكة، تتمثل في هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من يوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، على صحراء الربع الخالي، وأجزاء من منطقة نجران خاصة محافظتي "الخرخير وشرورة".