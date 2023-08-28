"الالتزام البيئي" يقيم 8000 محطة وقود وفق المواصفات العالمية

وخلص المركز عبر عمليات المسح التي تتضمن عمليات التفتيش الدقيق على أداء المحطات، تحسيناً في وسائل السلامة وتدابير الوقاية في محطات الوقود، وخفضاً لخطر التلوث وللحد من التكاليف الناتجة عن علاج هذه الملوثات، كما أجرى المركز 6385 جولة تفتيش على المحطات شارك فيها مع عدة جهات حكومية، للضبط والتأكد من مطابقة المحطات لمعايير السلامة.