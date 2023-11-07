"ويز فيلم" تفوز بجائزتي "MarCom" الدولية للأعمال الإبداعية من فئة البلاتينيوم

وقال معاذ الحمامي الرئيس التنفيذي لمجموعة "Media Turtles": إننا فخورون بهذا الإنجاز الذي تحقّق بفضل الفريق المميز من المبدعين الواقفين خلف أعمال "ويز" الفنية، وتستمدّ جائزة ماركوم قيمتها من كونها جائزة عالمية مرموقة يتم نيلها بعد منافسة مع عدد كبير من وكالات الإعلان والشركات المتخصّصة حول العالم، وهذا الفوز هو دليل على تميّز ما تنتجه "ميديا تيرتلز" عبر شركات إبداعية متخصصة من أهمها شركة "ويز"، وهو دليل أيضًا على نجاحنا في إيصال رسالتنا المتمثلة في رفع مستوى جودة الإنتاج المحلّي الفني الهادف بمهارات محليّة ومعايير عالمية.