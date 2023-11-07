"ويز فيلم" تفوز بجائزتي "MarCom" الدولية للأعمال الإبداعية من فئة البلاتينيوم

فازت شركة "ويز فيلم" للإنتاج الفني الإبداعي بجائزتَيْ "MarCom" الدولية للأعمال الإبداعية من فئة البلاتينيوم.
وحصدت "ويز فيلم" الجائزتين عن إعلانها الإبداعي "كنوز" بمناسبة انطلاق مبادرة كنوز السعودية، وإعلان "صندوق التنمية الوطني" بمناسبة اليوم الوطني السعودي، من بين أكثر من "6500" عمل إبداعي تم تقديمه من شركات ودول متعددة.
وتسلّط "ويز فيلم" الضوء في الإعلانين، كما في بقيّة أعمالها، على إبراز تفاصيل الثقافة والهوية الوطنية بزوايا فنية غير معهودة.
فإعلان "انطلاقة كنوز" هو رحلة فنية تتحدث فيها الصورة والإيقاع والموسيقى بلغة إبداعية تعكس تفاصيل الحضارة والتاريخ والتراث والأزياء السعودية عبر تقنيات صوتية ومرئية حديثة "الواقع المعزز" لإظهار أهمية التوثيق، وكيف أنه مرآة تعكس من زوايا متعددة تاريخنا وواقعنا.
وكنوز شريكة الإعلان الفائز، هي مبادرة حكومية تتمثّل مهمتها في الكشف عن وجه جديد لسرد القصص المحلية الحقيقية من جميع أنحاء المملكة، وتعمل على إنتاج المحتوى الأصلي في المملكة ودعم صناعة الإنتاج المحلي، تم الإعلان عنها رسميًّا من قبل وزارة الإعلام بتاريخ 23/04/01.
وتحدث الوزير سلمان الدوسري، عن هذا التكريم بتغريدة على منصّة "إكس" جاء فيها: أبارك لزملائي في كنوز السعودية فوزَهم بجائزة "ماركوم" الدولية للأعمال الإبداعية من منظمة التسويق والاتصال عن فيديو تعريفي بالمبادرة.
وهي إحدى مبادرات التواصل الحكومي بوزارة الإعلام التي:
- توثق ثراء الوطن.
- تروي ثقافتنا بإبداع.
بداية موفقة لمشوار طويل نوثق فيه كنوز الوطن ونبرزها.
والجائزة الثانية التي حصلت عليها "ويز فيلم" كانت من نصيب "إعلان صندوق التنمية الوطني"؛ وهو إعلان يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ93 من خلال تتبع خيط زمني يمر بالحاضر والمستقبل، ثم يربطنا بجذور عراقتنا في الماضي، فيعكس بإسلوب سردي إبداعي التنميةَ في حاضر ومستقبل وماضي الوطن، مع تعليق صوتي وحكاية بصرية ترمز للمحطات المهمة والمؤثرة في تاريخ التنمية.
وقال معاذ الحمامي الرئيس التنفيذي لمجموعة "Media Turtles": إننا فخورون بهذا الإنجاز الذي تحقّق بفضل الفريق المميز من المبدعين الواقفين خلف أعمال "ويز" الفنية، وتستمدّ جائزة ماركوم قيمتها من كونها جائزة عالمية مرموقة يتم نيلها بعد منافسة مع عدد كبير من وكالات الإعلان والشركات المتخصّصة حول العالم، وهذا الفوز هو دليل على تميّز ما تنتجه "ميديا تيرتلز" عبر شركات إبداعية متخصصة من أهمها شركة "ويز"، وهو دليل أيضًا على نجاحنا في إيصال رسالتنا المتمثلة في رفع مستوى جودة الإنتاج المحلّي الفني الهادف بمهارات محليّة ومعايير عالمية.
والعملان الفائزان بالجائزة هما من إخراج المبدع "مالك الحمامي"، الذي علّق بهذه المناسبة قائلًا: نعمل على تطوير هذه الأفكار لتكون منتجات بصرية وسمعية ذات وقع مؤثر وقيمة مضافة للأسواق المحلية من حيث فاعلية المحتوى كلغة تواصل، وارتباطاته المباشرة وغير المباشرة بالثقافة والتاريخ والمجتمعات، لتكوين ذائقة جمعية مميزة تضاهي الأسواقَ العالمية المتميزة بإنتاجاتها، بالإضافة لرفع سقف التطلعات الفنية لكل من العملاء والمواهب العاملة في أسواقنا المحلية لنكمن ونتمكّن من توسيع نطاقات الإنتاجات من ناحية فنية وتقنية بالشراكة مع أكبر الجهات العالمية.
وتمنح جوائز "ماركوم" سنويًّا منذ عام 2004 من قبل جمعية التسويق والاتصال "AMCP"، وتضمّ هذه المنظمة الدولية، التي تأسست بدورها عام 1995، آلافَ المتخصصين في مجالات: التسويق، والاتصال، والإعلانات، والعلاقات العامة، والمختصين في المجال الرقمي ومواقع الويب.
وتقوم جائزة "Marcom" بتكريم أفضل الأعمال في مجالي التسويق والاتصال، وأصبحت اليوم من بين أهم الجوائز الدولية المتخصّصة، وتتنافس للحصول عليها سنويًّا نحو 6 آلاف مؤسسة وشركة من بلدان مختلفة.