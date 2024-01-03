"الغذاء والدواء": خطوات ميسّرة وسهلة لاستيراد منتجات التجميل والأجهزة الطبية عبر "فسح"

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن نظام "فسح" يوفّر الوقت والجهد والتكلفة لاستيراد منتجات التجميل والأجهزة الطبية والدواء، إضافة إلى سهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية
وأضافت الهيئة، أن نظام خدمات الفسح عبارة عن إجراءات موحّدة توفر للمستوردين الوقت والجهد والتكلفة لاستيراد الأجهزة الطبية والدواء ومنتجات التجميل من خلال نظام خدمات الفسح لهيئة الغذاء والدواء لتحقيق سلامة ومأمونية المنتجات ودخولها السوق السعودي.
ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أن أهم مميزات الخدمة هو توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم.
وأوضحت أن المميزات تشمل أيضاً إمكانية وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكبر، وإمكانية الرد على استعلامات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركّز وسهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية.