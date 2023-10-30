"الأمن البيئي" تضبط 15 مخالفاً لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في مناطق الرياض، والمدينة المنورة، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(56) شبك صيد، و(54) طيراً مصيدًا، وجهاز قارمن، و(100) ذخيرة شوزن، و(3) أجهزة نداء طيور، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.