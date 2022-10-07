مشاهد لا ترتقي لمرافق أحد أقدم جوامع "ضرية".. والمؤذن يكشف التفاصيل

رصدت عدسة "سبق" تدنّي مستويات النظافة والصيانة في مرافق أحد أقدم جوامع محافظة ضرية التابعة لمنطقة القصيم؛ حيث ترصد اللقطات مشاهد لا ترتقي أن تكون في دار عبادة يجب أن تهيّأ لخدمة المصلين.
وقال مؤذن الجامع عبدالله المطيري: إن الجامع لم يُخصص له عمال نظافة ولا يوجد له صيانة، مشيرًا إلى أنه يواجه هذه المهمة تبرعًا منه وعلى قدرته؛ حيث يجلب عاملًا كل أسبوع ليقوم بمهام التنظيف، ولكن تبقى أعمال الصيانة للمستهلكات التي تكلف مبالغ كبيرة لا يمكنه تحملها.
وتكشف مشاهد من مرافق الجامع عن دورات مياه تعجّ بالفضلات وتحفها الروائح الكريهة، فيما تظهر أغلب صنابير المياه معطلة والأرضيات متهالكة، فيما يبدو الجامع من الداخل نظيفًا بقدر إمكان القائمين عليه رغم حاجته إلى بعض المصليات واستبدال بعض أجهزة التكييف المعطلة.