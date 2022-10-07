مشاهد لا ترتقي لمرافق أحد أقدم جوامع "ضرية".. والمؤذن يكشف التفاصيل

وقال مؤذن الجامع عبدالله المطيري: إن الجامع لم يُخصص له عمال نظافة ولا يوجد له صيانة، مشيرًا إلى أنه يواجه هذه المهمة تبرعًا منه وعلى قدرته؛ حيث يجلب عاملًا كل أسبوع ليقوم بمهام التنظيف، ولكن تبقى أعمال الصيانة للمستهلكات التي تكلف مبالغ كبيرة لا يمكنه تحملها.