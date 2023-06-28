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الأمير محمد بن سلمان لقادة القطاعات العسكرية والأمنية: التضحيات الكبيرة التي تقومون بها حفاظاً على أمن بلادكم ومقدساتها نهج سار عليه أبناء هذه البلاد

نيابةً عن خادم الحرمين.. سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمفتي وقادة القطاعات العسكرية بقصر منى