بمشاركة عدة قطاعات... أمانة جدة تنظم ملتقى توعويًا حول مكافحة المخدرات

وأكد أمين جدة صالح بن علي التركي ضمن كلمة على هامش الملتقى أن المملكة "مستهدفة بهذه الأفة الخطيرة لتدمير عقول أبناء الوطن، وبالذات فئة الشباب من الجنسين، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تعتبر أحد العناصر المهمة لمساندة جهود الدولة في مكافحة المخدرات بدعم القيادة للقضاء على آفة المخدرات ومنابعها ومعاقبة المروجين والمهربين الذين يستهدفون أبناء الوطن، كما رحب أمين جدة بالمشاركين في فعاليات الملتقى، معربًا عن تقدير الأمانة للجهود المتواصلة للجهات المشاركة للارتقاء بآليات من خلال حرصهم ومشاركتهم في فعاليات مثل هذه الورش والمعارض.