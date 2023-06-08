بمشاركة عدة قطاعات... أمانة جدة تنظم ملتقى توعويًا حول مكافحة المخدرات

أطلق أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم، فعالية ملتقى الأمانة التوعوي لمكافحة آفة المخدرات، بالتعاون مع القطاعات الأمنية والصحية بعنوان (وطننا -أمانة)، والتي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع.
يأتي ذلك تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية المعنية وحضور المختصين في هذا الشأن، كما يشهد الملتقى ورش ومحاضرات ومعرضًا مصاحبًا للجمهور على مدى يومين للتوعية بأضرار المخدرات.
وأكد أمين جدة صالح بن علي التركي ضمن كلمة على هامش الملتقى أن المملكة "مستهدفة بهذه الأفة الخطيرة لتدمير عقول أبناء الوطن، وبالذات فئة الشباب من الجنسين، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تعتبر أحد العناصر المهمة لمساندة جهود الدولة في مكافحة المخدرات بدعم القيادة للقضاء على آفة المخدرات ومنابعها ومعاقبة المروجين والمهربين الذين يستهدفون أبناء الوطن، كما رحب أمين جدة بالمشاركين في فعاليات الملتقى، معربًا عن تقدير الأمانة للجهود المتواصلة للجهات المشاركة للارتقاء بآليات من خلال حرصهم ومشاركتهم في فعاليات مثل هذه الورش والمعارض.
وتضمنت الورش العديد من الموضوعات التي تُعنى بخطورة آفة المخدرات والجهود المبذولة للتصدي للإدمان وسبل المكافحة، إلى جانب تأثير المخدرات على النسيج الاجتماعي وجهود التنمية البشرية والاجتماعية حيث شهد اليوم الأول أربع ورش للتعريف بخطورة المخدرات المصنعة وتأثيرها على المتعاطين - سوء استخدام العقاقير الطبية المقيدة وخطر الإدمان - اللحظات الحرجة في أقسام الطوارئ لمواجهة المخدرات - الإدمان ودور الخدمة المجتمعية في مراحل العلاج.
كما يقام اليوم الخميس أربع محاضرات تناقش محاور تتعلق بتظليل اختبارات السموم -الطرق الكيماوية الحديثة للكشف عن المواد المخدرة -طرق علاج الادمان -طرق التعامل مع حالات المتعاطين بمشاركة كل من: العقيد عادل راشد الردادي –العقيد محمد عسيري –د. نواف الحميدان وأ. سجى العتيبي، مساعد أخصائي نفسي.
يشار إلى أن الملتقى يشهد معارض توعوية بمشاركة الجهات المديرة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة – رئاسة الحرس الملكي - المديرية العامة لقوات حرس الحدود – الأمن العام – وزارة الصحة العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن – مستشفى د. سليمان الحبيب – بوابات الصحة – مستشفى كلية فقيه للعلوم الطبية – مركز الاستشارات النفسية "اتزان" - بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية يحتوي على جهود الجهات المختصة وإنجازاتها في هذا المجال، والتحذير من أضرار المخدرات وبيان خطورتها، والتنبيه إلى الطرق والوسائل والأساليب التي يتبعها المروجين لنشر المخدرات وتهريبها وترويجها.
يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة بنشر التوعية والتثقيف الصحي والتصدي لآفة المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية عبر الورش والمعارض التي تحمل الرسائل التوعوية الهادفة تحمي الفرد والأسرة والمجتمع على حد سواء من مخاطر المخدرات.