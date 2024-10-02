بمناسبة اليوم العالمي.. اللجنة الإعلامية بالبنوك السعودية تنظّم ورشة عمل لكِبار السن عن الاحتيال المالي

تأتي هذه الورشة ضمن جهود لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لنشر التوعية المالية بين كِبار السن في المجتمع، وبالتزامن مع اليوم العالمي لكِبار السن في 1 أكتوبر من كل عام.