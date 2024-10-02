بمناسبة اليوم العالمي.. اللجنة الإعلامية بالبنوك السعودية تنظّم ورشة عمل لكِبار السن عن الاحتيال المالي

بمناسبة اليوم العالمي لكِبار السن أقامت اللجنة الإعلامية بالبنوك السعودية، ورشة عمل لكِبار السن عن الاحتيال المالي.
تأتي هذه الورشة ضمن جهود لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لنشر التوعية المالية بين كِبار السن في المجتمع، وبالتزامن مع اليوم العالمي لكِبار السن في 1 أكتوبر من كل عام.
وتمّ تنظيم ورشة العمل ضمن برنامج "واعي المصرفي" بهدف تعزيز الوعي المالي لدى كبار السن وتوعيتهم بأنواع الاحتيال المالي وأساليبه.
وتناولت الورشة تعريف الاحتيال المالي، والأساليب المستخدمة، والجهود المبذولة لمكافحته، إضافة إلى طرق الوقاية منه وكيفية التصرف في حال التعرُّض للاحتيال المالي، كما تطرّقت للتحديات التي تواجه جهود مكافحة الاحتيال المالي.
وتطرّق المدرب في الورشة إلى الأساليب الحديثة المستخدمة في الاحتيال المالي، مثل التصيُّد الإلكتروني واستهداف الكِبار من خلال روابط مشبوهة.
وفي هذا السياق، صرّحت رابعة الشميسي؛ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بأن اللجنة تقوم بعديدٍ من المبادرات التوعوية والتثقيفية لاستهداف مختلف شرائح المجتمع.
كما أشارت إلى أهمية دور الأفراد في نشر الوعي والمعرفة ودعم كِبار السن من آباء وأمهات وتوجيههم بالممارسات الصحيحة في استخدام التقنيات المصرفية، واستخدام القنوات الصحيحة للتعامل مع البنوك والجهات الرسمية، إضافة إلى تحذيرهم من أساليب الاحتيال المالي المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المهمة التي تبذلها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في نشر الوعي ضدّ الاحتيال المالي، وتوفير الدعم اللازم لكِبار السن والحد من التعرُّض للمخاطر المالية.