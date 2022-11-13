أمانة جدة تتفاعل مع "سبق".. مستمرون في استكمال تنفيذ الخطط ومعالجة عناصر التشوه البصري

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي أن الجهة المعنية أفادت بأن الأمانة مستمرة في استكمال تنفيذ خططها وجهودها لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وتحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 عن طريق طرح وتشغيل مشروع دعم البلديات الفرعية في معالجة التشوه "التلوث" البصرى بمدينة جدة، والذى يستهدف معالجة مظاهر التشوه البصرى من (رفع مخلفات البناء والهدممجهولة المصدر - إزالة الكتابات المشوهة - إزالة ملصقات إعلانية - إزالة المظلات المخالفة- الباعة الجائلين - إزالة حواجز المواقف)، وأضاف: وفيما يخص نظافة الحي ونظافة الممشى وإزالة المخلفات يقوم مقاول نظافة العقد الرابع بأداء الخدمات التعاقدية بشكلدوري ومستمر على فترتين صباحية ومسائية حسب الخطة التشغيلية لخدمات (جمع ونقل النفايات المنزلية -غسيل وتطهير الحاويات وصيانتها - التقاط المبعثرات – الكنس الآلي واليدوي)، وقال البقمي فيما يخص ممشى الحي المشار إليه بالخبر تتم به حالياًأعمال تركيب شبكة ري لتشجير الممشى وليس به أي مظهر من مظاهر التشوه البصري.