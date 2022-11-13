أمانة جدة تتفاعل مع "سبق".. مستمرون في استكمال تنفيذ الخطط ومعالجة عناصر التشوه البصري

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع ما نشر تحت عنوان: "20 عامًا من الإهمال والتشوه.. الفيصلية 3 بجدة.. تشكو سوء الخدمات".
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي أن الجهة المعنية أفادت بأن الأمانة مستمرة في استكمال تنفيذ خططها وجهودها لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وتحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 عن طريق طرح وتشغيل مشروع دعم البلديات الفرعية في معالجة التشوه "التلوث" البصرى بمدينة جدة، والذى يستهدف معالجة مظاهر التشوه البصرى من (رفع مخلفات البناء والهدممجهولة المصدر - إزالة الكتابات المشوهة - إزالة ملصقات إعلانية - إزالة المظلات المخالفة- الباعة الجائلين - إزالة حواجز المواقف)، وأضاف: وفيما يخص نظافة الحي ونظافة الممشى وإزالة المخلفات يقوم مقاول نظافة العقد الرابع بأداء الخدمات التعاقدية بشكلدوري ومستمر على فترتين صباحية ومسائية حسب الخطة التشغيلية لخدمات (جمع ونقل النفايات المنزلية -غسيل وتطهير الحاويات وصيانتها - التقاط المبعثرات – الكنس الآلي واليدوي)، وقال البقمي فيما يخص ممشى الحي المشار إليه بالخبر تتم به حالياًأعمال تركيب شبكة ري لتشجير الممشى وليس به أي مظهر من مظاهر التشوه البصري.
وأيضاً تتم معالجة بلاغات المواطنين الواردة عن طريق منصة بلدي940 ومعالجة الحفروعمل الصيانة العلاجية للإسفلت والأرصفة، إضافةً لشبكة الإنارة بشكل مستمر، ويجري حالياً عمل صيانة شاملة لشبكة الإنارة بالحي.
وبين البقمي أن أمانة محافظة جدة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة (إدارة الوقاية الصحية والبيئية) تقوم بأعمال مكافحة البعوض بجميع البلديات والأحياء التابعة لها وفق خطط تشغيلية وبإشراف كوادر علمية بخطة مسارات أسبوعية لكافة أحياء محافظة جدة تحت غطاء رقابي من إدارة الوقاية الصحية
وبمتابعة من البلديات الفرعية، وتستهدف فيها العديد من المواقع مثل (المباني قيد الإنشاء- المشاتل- الحدائق العامة - مصانع البلك - تجمعات المياه - المساجد)، ويجري تغطية جميع الأحياء بخدمات أعمال المكافحة بواقع مرتين في الأسبوع لكل حي، ويتخلل هذه الخطة بعض البرامج الأسبوعية الثابتة مثل (رش مجاري السيول - الأربطة الخيرية – محطات المعالجة)، وذلك وفق آلية محددة وكادر فني مدرب.