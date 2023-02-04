"الداخلية" تضبط 16288 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وتطيح بـ 19 متورطاً في مساعدتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 حتى 10 / 7 / 1444هـ، الموافق من 26 / 1 حتى 1 / 2 / 2023م، عن ضبط (16288) مخالفاً، منهم (9343) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4107) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2838) مخالفاً لنظام العمل.