"مصادر الجزيرة".. خبرة طويلة وتقنية مبتكرة لتلبية احتياجات السوق في قطاع النقل الثقيل واللوجيستيات

يُعَدّ توجيه الاهتمام نحو السلامة أمرًا أساسيًا في صناعة النقل الثقيل، وتولي الشركة هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، ويتلقى موظفوها تدريبًا دوريًا حول إجراءات السلامة والتدابير الوقائية، وتضمن الشركة أن الشاحنات والمقطورات تلبي أعلى معايير السلامة.