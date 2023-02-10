"آل الشيخ" يشارك في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

وأكد رئيس مجلس الشورى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر تأتي تجسيدًا للدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، تجاه العمل العربي المشترك، وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين برلمانات الدول العربية.