"آل الشيخ" يشارك في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

يرأس رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي سيُعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر تأتي تجسيدًا للدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، تجاه العمل العربي المشترك، وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين برلمانات الدول العربية.
وسيناقش رؤساء المجالس والبرلمانات العربية مشروع الوثيقة التي سوف تصدر عن المؤتمر، لتُرفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعساف أبوثنين، وعبدالله بن عيفان، وعددًا من المسؤولين في مجلس الشورى.