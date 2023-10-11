مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك بنقل مباشر لعملية نوعية بالمؤتمر الأسيوي الإماراتي لجراحة الكلى والمسالك البولية بدبي

شاركت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في المؤتمر الأسيوي الإماراتي الدولي المشترك، الخاص بجراحة الكلى والمسالك البولية والمنعقد في مدينة دبي، حيث تابع أكثر من 150 طبيب وممارس صحي من عدة دول حول العالم فعاليات هذا المؤتمر، والذي تم فيه نقل عملية نوعية ومعقدة لعلاج البروستاتا بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا باستخدام أحدث تقنيات الليزر، أجراها الدكتور مهند عبدالله الحربي استشاري جراحة المسالك البولية.
ذكر ذلك د.مهند الحربي والذي قال أن العملية تم فيها تقشير البروستاتا باستخدام تقنيات الليزر(الهولب)، لإنهاء معاناة مريض في العقد السابع، عانى على مدار سنوات من مضاعفات تضخم البروستاتا بمقدار 140 جرام، مفيداً بأن المؤتمر يُعد من أكبر المؤتمرات الطبية على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والمتحدثين.
موضحاً أن تقنيات المعالجة بالليزر المطبقة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والتي تم نقل خبراتها للمشاركين في المؤتمر، تمثل نقلة نوعية في عمليات تضخم البروستات، وتؤكد مكانة السعودية وريادتها في المجال الصحي بمنطقة الخليج والعالم، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
شارحاً أن هذه التقنية تعمل على تقشير البروستاتا عن طريق الليزر، وتعد من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد، وهي تنفرد بمميزات عن الطرق والتدخلات الطبية الأخرى، خاصة العمليات الجراحية التقليدية، مفيداً بأن أبرز هذه المميزات ملائمتها للمرضى الذين يعانون من ضعف عضلات المثانة، قلة النزيف أثناء وبعد العملية، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضاً تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى أنها لا تحتاج لتنويم المريض بالمستشفى لعدة أيام، حيث يمكنه المغادرة إلى منزله في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى، علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع اشكالات تضخم البروستاتا، وبديلاً ممتازا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز "100" جرام والتي عادة ما كانت تستدعي فتح جراحي في أسفل البطن.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، تحرص دوماً على المشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية الإقليمية والعالمية، لإبراز تجربتها الطبية الرائدة، والاستفادة من تجارب الآخرين، كما أنها تنظم مؤتمرات علمية عالمية سنوية ، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية.