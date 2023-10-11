مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك بنقل مباشر لعملية نوعية بالمؤتمر الأسيوي الإماراتي لجراحة الكلى والمسالك البولية بدبي

شارحاً أن هذه التقنية تعمل على تقشير البروستاتا عن طريق الليزر، وتعد من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد، وهي تنفرد بمميزات عن الطرق والتدخلات الطبية الأخرى، خاصة العمليات الجراحية التقليدية، مفيداً بأن أبرز هذه المميزات ملائمتها للمرضى الذين يعانون من ضعف عضلات المثانة، قلة النزيف أثناء وبعد العملية، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضاً تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى أنها لا تحتاج لتنويم المريض بالمستشفى لعدة أيام، حيث يمكنه المغادرة إلى منزله في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى، علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع اشكالات تضخم البروستاتا، وبديلاً ممتازا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز "100" جرام والتي عادة ما كانت تستدعي فتح جراحي في أسفل البطن.