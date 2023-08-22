"التدريب التقني" تنظّم ورشة لمبادرة تقييم معدلات التوظيف لبرامجها

وأضاف: المبادرة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة 92 برنامجًا من برامج التدريب التقني والمهني، وتم حتى الآن تنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل لتحليل المهن المرتبطة بالبرامج التدريبية، حضرها أكثر من 440 ممارسًا متخصصًا من سوق العمل لتحليل الكفايات والمهارات وبناء المصفوفات المهنية للمهن المستهدفة، وتضمينها في الخطط والبرامج التدريبية، بإشراف مباشر من خبراء مناهج متخصصين من داخل وخارج المملكة، وذلك للمهن المرتبطة بـ"هندسة الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وهندسة التبريد والتكييف، وهندسة الأجهزة الطبية، وتقنية السلامة والصحة المهنية، وتقنية التجارة الإلكترونية، وتقنية التسويق والابتكار، وتقنية الصيانة الميكانيكية، وتقنية الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتقنية الميكاترونكس، وتقنية خدمة الطعام والضيافة، ومن خلال هذه الورش تم ربط أكثر من 233 مهنة مع تخصصات التدريب التقني والمهني.