"إغاثي" الملك يواصل توزيعَ مساعداته الإغاثية للمتضرّرين في قطاع غزة

واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضرّرين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وجرى أمس توزيعُ مساعدات إيوائية في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح، ومنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.