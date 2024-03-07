"إغاثي" الملك يواصل توزيعَ مساعداته الإغاثية للمتضرّرين في قطاع غزة

واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضرّرين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.